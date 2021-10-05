Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России

С такой инициативой выступил депутат шведского парламента Ларс Пюсс. По мнению политика, Швеции "срочно" необходимо решить вопрос вступления в НАТО, в том числе и из-за "действий России".

"Мы видим, что население всё активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО. Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей", — цитирует Пюсса RT.

По мнению парламентария, внешнеполитическая обстановка ухудшается, что напоминает период Холодной войны. Также депутат упомянул о "провокационных действиях России" у берегов Балтийского моря.

Как уточнил Пюсс, вступление Швеции в НАТО позволит укрепить "военные рубежи".

Ранее иностранные СМИ сообщали о статусе Украины в альянсе. Так, журналисты заявили, что Белый дом воспринимает Незалежную как "де-факто члена НАТО", хотя и не планирует включать её туда. Тогда американские эксперты отметили, что в ближайшем будущем Киеву "не светит" вступление в НАТО.

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