"Бездоказательно" - Песков об оффшорах "окружения Путина

Утверждения международного консорциума журналистов-расследователей* (ICIJ), опубликовавших "досье Pandora" о том, что окружение президента России Владимира Путина тайно обогатилось, не имеют под собой оснований и не подкреплены доказательствами.

Так прокомментировал публикацию "разоблачительных документов" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Документы Pandora — это 11,9 миллиона просочившихся документов, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работал с журналистами из более чем 117 стран, включая такие издания, как Washington Post и BBC. Говорят, что это самая крупная утечка информации, разоблачающая уклонение от уплаты налогов.

Как утверждает ICIJ, документы свидетельствуют об огромном богатстве окружения президента, а лондонская газета The Guardian утверждает, что "теперь раскрыты скрытые богатства ближайшего окружения Путина”.

Однако, по мнению Кремля, этому утверждению нет абсолютно никаких доказательств. Выступая перед журналистами, Песков заявил, что Москва "не увидела никаких скрытых богатств”.

"До сих пор мы не видели ничего особенного, — объяснил он. - Пока речь идет только о некоторых утверждениях, и неясно, на чем они основаны. Это, конечно, не повод для расследования”.

На самом деле, по словам Пескова, "журналистское расследование", которое, ка утверждают его авторы, "открыло ящик Пандоры", просто доказывает, что США являются самым заметным местом в мире для уклонения от уплаты налогов.

* в 2021 году проект был объявлен иностранным агентом.

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