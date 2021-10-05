Утверждения международного консорциума журналистов-расследователей* (ICIJ), опубликовавших "досье Pandora" о том, что окружение президента России Владимира Путина тайно обогатилось, не имеют под собой оснований и не подкреплены доказательствами.
Так прокомментировал публикацию "разоблачительных документов" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Однако, по мнению Кремля, этому утверждению нет абсолютно никаких доказательств. Выступая перед журналистами, Песков заявил, что Москва "не увидела никаких скрытых богатств”.
"До сих пор мы не видели ничего особенного, — объяснил он. - Пока речь идет только о некоторых утверждениях, и неясно, на чем они основаны. Это, конечно, не повод для расследования”.
На самом деле, по словам Пескова, "журналистское расследование", которое, ка утверждают его авторы, "открыло ящик Пандоры", просто доказывает, что США являются самым заметным местом в мире для уклонения от уплаты налогов.
* в 2021 году проект был объявлен иностранным агентом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".