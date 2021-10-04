Эксперт подтвердил прогноз Forbes об экологической катастрофе в Европе

Главный директор по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал изданию Pravda.Ru прогноз Forbes об энергетической катастрофе, которая грозит Европе.

По словам Громова, российские и зарубежные журналисты часто склонны преувеличивать ситуацию на энергетических рынках.

"Но, тем не менее, в данном случае следует признать, что та ситуация, которая складывается на энергетическом рынке Европы сегодня, вызывает большую тревогу, в том числе и среди профессионалов. Европа оказалась действительно не готова к восстановительному спросу на энергоносители со стороны экономики в 2021 году. Никто не ожидал, что экономика будет восстанавливаться так быстро после провального года, связанного с пандемией. И к этому оказались не готовы поставщики энергии, которые находились и в Европе и за её пределами. На этом фоне произошёл "идеальный шторм" для Европы. Потому что одновременно рос спрос на энергоносители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учётом того, что цены на энергоносители в Азии выросли раньше, чем в Европе, тот же природный газ в виде СПГ шёл, в первую очередь, в Азию. А Европе оставались только лишь жалкие крохи от того пирога из сжиженного природного газа, который потреблялся в Азии. В результате цены в Европе поднялись", — сказал эксперт.

Он отметил, что эта ситуация совпала с подготовкой европейских стран к зимнему отопительному сезону.

"Этот год с энергетической точки зрения для европейцев будет очень тяжёлым. Если цены на газ и производимую на основе газа электроэнергию будут такими же беспрецедентными, какими мы видим их в настоящее время, ещё в течение ближайших шести месяцев, то это может привести к замедлению европейской экономики, к остановке ряда промышленных предприятий, работа которых будет убыточна в текущих ценовых условиях. Тогда можем получить из энергетического кризиса полноценный социально-экономический кризис. Высокие цены на электроэнергию будут распространены не только на промышленность, но и на конечного потребителя — на население. И оно может оказаться неспособно платить по счетам через какое-то время. А это означает риски роста коммунальной задолженности в европейском регионе, что тоже, естественно, будет самым негативным образом отражаться на экономике этого Евросоюза", — заявил Громов.

Эксперт отчасти согласился с тем, о чём написал журналист Forbes.

"Поэтому то, что пишут эксперты Forbes о том, что Европе грозит энергетическая катастрофа, наверное, можно сказать так, что Европа уже вошла в серьёзный энергетический кризис, который может трансформироваться в ближайшие полгода в полноценный экономический кризис. Но мы очень надеемся, что этого не произойдёт и будут найдены решения, чтобы смягчить последствия тех высочайших цен на энергоносители, с которыми столкнулась Европа в последний месяц", — заключил специалист.

Ранее журналист Дэвид Блэкмон опубликовал в издании Forbes статью, в которой объяснил, почему политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к энергетической катастрофе ближайшей зимой.

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