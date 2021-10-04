EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач оценил эффективность прибора "Тор" для "подавления" COVID-19
Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"
В узбекском городе рассказали о "правильном" и "неправильном" языках
В кабмине Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
Врач рассказал, может ли предполагаемый убийца трёх студенток симулировать кому
Мосгорсуд продлил арест Ивана Сафронова
Путин установил дату празднования Дня отца в России
Эксперт: в ВСУ не знали точных характеристик ракеты, сбившей Ту-154 20 лет назад
В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ

Владимир Путин назначил двух новых губернаторов

Политика

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей.

Владимир Путин назначил двух новых губернаторов

Новым губернатором Владимирской области вместо Владимира Сипягина станет Александр Авдеев, который прежде занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска, а в последнее время был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

Путин поручил новому руководителю изучить проблемы региона и наладить взаимодействие как с его жителями, так и с общественными организациями.

Главой Тамбовской области стал Максим Егоров — бывший заместитель министра строительства и ЖКХ России. В ответ на предложение Президента он незамедлительно выразил свою готовность вступить в должность и сообщил, что понимает проблемы региона и обратит внимание на реализацию нацпроектов в области.

Выборы новых губернаторов во Владимирской и Тамбовской областях состоятся в 2022 году в сентябре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Чудо бывает»: в каких регионах ЭФФЕКТИВНЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ?
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Лимфоретикулёз доброкачественный: что за болезнь и как лечить
Владимир Путин назначил двух новых губернаторов
В Дании заявили о готовности второй нитки СП-2 к эксплуатации
Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом
Врач оценил эффективность прибора "Тор" для "подавления" COVID-19
Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"
Чтобы губы были нежными
Голос крови: как генеалогию используют для поиска преступников
Семь осенних ошибок огородников
Как должен правильно расти живот у беременной?
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому

Официальный представитель российского МИД решила ответить на слова президента Украины о "наглой" внешней политике страны.

Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Игорь Буккер Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества Игорь Буккер Василий Амирджанов Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом Василий Амирджанов Ирина Шлионская Голос крови: как генеалогию используют для поиска преступников Ирина Шлионская
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Порошенко: офшорный скандал с Зеленским нанёс ущерб имиджу Украины
Новости Украины
Порошенко: офшорный скандал с Зеленским нанёс ущерб имиджу Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников