Владимир Путин назначил двух новых губернаторов

Президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей.

Новым губернатором Владимирской области вместо Владимира Сипягина станет Александр Авдеев, который прежде занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска, а в последнее время был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

Путин поручил новому руководителю изучить проблемы региона и наладить взаимодействие как с его жителями, так и с общественными организациями.

Главой Тамбовской области стал Максим Егоров — бывший заместитель министра строительства и ЖКХ России. В ответ на предложение Президента он незамедлительно выразил свою готовность вступить в должность и сообщил, что понимает проблемы региона и обратит внимание на реализацию нацпроектов в области.

Выборы новых губернаторов во Владимирской и Тамбовской областях состоятся в 2022 году в сентябре.

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