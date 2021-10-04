Песков: "Газпром" никогда не отрицал возможность прямых контрактов с Украиной

По словам Дмитрия Пескова, в компании "Газпром" никогда не отрицали возможность заключения прямых контрактов с Украиной на поставку голубого топлива.

Он подчеркнул, что в ноябре 2015 года власти Украины решили прекратить закупки газа у РФ. Сейчас они закачивают в свои хранилища топливо, приобретённое по реверсу в Европе.

"Газпром" — надёжный поставщик газа был, есть, останется и будет", — отметил Песков.

Государственный деятель добавил, что заключение прямых контрактов возможно только после переговоров и анализа экономической целесообразности поставок газа на Украину, передаёт РИА Новости.

В понедельник, 4 октября, представители украинской оппозиции потребовали вернуться к соглашениям с российским "Газпромом" на покупку топлива. Они считают, что Венгрия поступила правильно, заключив контракты с РФ и тем самым защитив своё население от возможного энергетического кризиса.

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