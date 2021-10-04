Песков рассказал, как Путин относится к идее встречи с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент РФ Владимир Путин никогда не был против проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако до конца 2021 года предпосылок для такой встречи нет.

По словам Пескова, Путин говорил, что готов встретиться с Зеленским. Но сначала нужно определиться, о чём будут говорить лидеры двух стран. Движения в этом направлении пока не зафиксировано, отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Зеленский предлагал организовать встречу в Донбассе, однако в Кремле отметили, что готовы принять президента Украины в Москве. Политик из окружения украинского президента сообщал, что переговоры Путина и Зеленского могут состояться в конце 2021 года или в начале 2022 года.

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