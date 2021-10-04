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Депутат-единоросс оскорбил избирателей и объявил, что  "я здесь закон"

Политика

В курском региональном отделении в понедельник рассмотрят вопрос о поведении депутата сельсовета на встрече с избирателями. Председатель региональной контрольной комиссии ЕР Александр Самсонов заявил, что партия "проведёт детальное рассмотрение вопроса и разберётся в ситуации".

Депутат-единоросс оскорбил избирателей и объявил, что  "я здесь закон"

Большой резонанс вызвало видео встречи жителей Дмитриевского сельского поселения Золотухинского района Курской области с местными чиновниками и депутатами. Точнее сказать, реплики одного из народных избранников. Якобы это был депутат местного сельсовета от "Единой России" Виталий Боев.

"Я здесь закон! (…) Сиди, молчи молча, избиратель хренов (…) Ты, что, снимаешь сидишь, овечка?!" — обратился депутат к присутствовавшим на встрече жителям Дмитриевского сельского поселения и журналистке Kursktv.ru.

На произошедшее отреагировали в областной администрации, где РИА Новости заявили, что возмущены произошедшим. А глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Александр Хинштейн заявил, что намерен инициировать прокурорскую проверку инцидента.

Отметим, вполне вероятно, что реплики депутата всё же могли быть адресованы не всем жителям сельского поселения, а только главреду Kursktv.ru Марии Яковлевой и местному жителю ("общественному активисту", как его называет то же Kursktv.ru) Евгению Фомину. И речь идёт не о встрече с избирателями, а о заседании Собрания депутатов Дмитриевского сельского поселения.

Виталий Боев мог решить, что журналист и общественник не имеют права присутствовать на заседании. И решил это донести до них таким способом. В итоге перепалка и была предана огласке, да так, что на неё обратили внимание и федеральные СМИ.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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