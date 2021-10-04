РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата в РФ.

Как сообщает российский МИД, 4 октября в ведомство пригласили временного поверенного в делах Северной Македонии в РФ Оливеру Чаушевскую-Димовскую. Ей вручили ноту МИД об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства.

В сообщении поясняется, что этот шаг стал ответом на "ничем не обоснованное" решение властей Северной Македонии объявить персоной нон грата сотрудника российского диппредставительства в Скопье. Его решили выслать в августе 2021 года.

Тогда в российском МИДе заявили, что РФ ответит на высылку сотрудника своего посольства.

Напомним, в мае 2021 года власти Северной Македонии также объявили персоной нон грата и выслали российского дипломата. Как сообщалось ранее, это было сделано после призыва чешских властей поддержать Прагу в связи со скандалом из-за взрыва на складе оружия во Врбетице в 2014 году.

Власти Чехии обвинили РФ в причастности к этому инциденту и выслали из страны 18 сотрудников российского посольства.

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