Украинская оппозиция: нужно вернуться к прямым контрактам с "Газпромом"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что Украине необходимо вернуться к заключению прямых контрактов на поставки газа с российской корпорацией "Газпром".

По его мнению, правительство должно принять такое решение на фоне резкого увеличения стоимости голубого топлива на европейском рынке, передаёт РИА Новости.

"Мы должны вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом, так, как это сделала Венгрия, реально защищая своё население от колебаний цен", — заявил Бойко во время совета глав парламентских фракций.

Добавим, стоимость газа в Европе начала расти в последние месяцы из-за низкого уровня заполненности подземных хранилищ, ограниченного предложения от поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии. С 1 октября компания "Газпром" поставляет топливо в Венгрию с помощью "Турецкого потока" по газотранспортной системе Болгарии и Сербии. После заключения этого соглашения представители Украины сообщили, что "Газпром" больше не осуществляет транзит газа в Венгрию через страну.

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