В Черногорском суде рассмотрят вопрос о политическом убежище Тельману Исмаилову

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов подал заявление о предоставлении политического убежища в Черногории. Суд в Подгорице рассмотрит этот вопрос 12 ноября, сообщает РИА Новости.

Исмаилова задержали в субботу, 2 октября, однако его адвокаты попытались обжаловать судебное решение.

Ранее российские полицейские объявили Тельмана и его брата Вагифа в международный розыск в связи с обвинением в убийстве и нелегальном обороте оружия.

По предварительным данным, Исмаилов организовал убийства двух бизнесменов. Исполнителя преступлений, Мехмана Керимова, задержали и отправили в колонию строгого режима на 13 лет.

Добавим, что Тельман Исмаилов был одним из самых богатых предпринимателей в РФ. Однако с 2009 года за ним начали пристально наблюдать сотрудники правоохранительных органов. У оперативников возникли большие претензии по поводу работы Черкизовского рынка, где на тот момент сосредотачивалась вся мелкооптовая торговля. После масштабной проверки предприятие закрыли.

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