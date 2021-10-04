Немцы назвали Украину "несостоявшейся" страной

Немцы считают Украину "несостоявшимся государством". Газета Die Welt выпустила статью о положении Незалежной на мировой политической арене. Немецкие политики прокомментировали и планы ЕС провести на Украине военную учебную миссию.

Большая часть политиков в статье поддержала намерения Евросоюза и отметила, что нужно "как можно скорее" приступить к реализации этой миссии. Однако читатели издания оказались не столь благосклонны к Незалежной и посчитали, что лучше Германии "держаться подальше" от Украины.

"Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше ни меньше", — прокомментировал статью пользователь под ником Max S.

Другие читатели задаются вопросом, почему "Германия должна помогать Украине". Некоторые высказались против вообще каких-либо контактов между странами.

"Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели", — пишет Marion В.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил политическую мощь Незалежной. По словам лидера, страна не добьётся успеха на международной арене без сильной и "наглой" политики.

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