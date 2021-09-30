Эрдоган: Турция вынужденно купила у России системы ПВО С-400

Реджеп Тайип Эрдоган объяснил покупку систем противовоздушной обороны С-400 у РФ. По его словам, он планировал заказать оборудование у США, однако там Турции не продали комплексы Patriot, поэтому сделку пришлось заключить с Россией, пишет New York Times.

Эксперты отмечают, что соглашение с РФ на поставку ПВО стало основным раздражителем в отношениях Турции и США. После этого американские политики разработали санкции, а также предъявили Эрдогану список ограничений в области военно-технического сотрудничества между партнёрами по НАТО.

"Если бы американцы продали Турции систему ПВО Patriot, тогда не пришлось бы покупать С-400", — подчеркнул турецкий лидер.

Однако, по мнению Эрдогана, Турция сделала правильный выбор, купив российские комплексы, ведь это было сделано для укрепления обороны страны. Вместе с тем он заявил, что хотел бы "защищать" взаимоотношения с американскими коллегами и избегать всяческих конфликтов.

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