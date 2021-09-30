Большой секрет для мировой компании - о чём договорились Путин и Эрдоган

Лесные пожары, газопроводы, атомные электростанции и конфликты в Сирии и на Кавказе — всё это обсудили президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи.

Саммит в обеих странах ждали с нетерпением, поскольку Россия и Турция разошлись во мнениях по поводу текущей ситуации в сирийской провинции Идлиб, а Эрдоган на Генеральной Ассамблее ООН "кинул камень в огород РФ", назвав Крым частью Украины и "не признал его аннексию".

Впрочем, днём позже турецкий лидер "сбавил остроты" и выразил разочарование переговорами со своим союзником по НАТО, президентом США Джо Байденом, объявив, что вместо этого он попытается наладить более тесные связи с Россией.

О чём конкретно договорились президенты за закрытыми дверями остаётся тайной, так как они не провели по итогам встречи пресс-конференции.

Однако, Эрдоган написал в твиттере в среду вечером, что покинул Сочи "после плодотворной встречи” с Путиным.

Со своей стороны Кремль опубликовал фотографию, на которой два президента улыбаются и пожимают друг другу руки, сопроводив фото стенограммой их вступительных слов перед встречей.

Согласно стенограмме, Путин заявил, что он "рад, что наши отношения продолжают развиваться и развиваются в позитивном ключе”, и что Россия и Турция "довольно успешно сотрудничают на международной арене, в том числе по Сирии” и Ливии.