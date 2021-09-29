Путин признался, кто чуть не заразил его коронавирусом

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении коронавирусом заразились 30 человек. Среди них был и адъютант, с которым лидер страны проработал весь день.

По словам лидера страны, люди из его окружения заболели, "потому что поздно ревакцинировались". Об этом глава государства сообщил президенту Турции на встрече в Сочи.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что уже привился от COVID-19. Тогда Путин посоветовал коллеге в следующий раз ревакцинироваться российским препаратом "Спутник V".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перед встречей с турецким лидером Путин де-факто выходит из режима самоизоляции.

В середине сентября Путин ушел на самоизоляцию. Он объяснил свое решение тем, что целый день общался с человеком, зараженным коронавирусом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.