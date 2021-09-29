Путин порекомендовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса.

Путин порекомендовал турецкому коллеге в следующий раз ревакцинироваться российским препаратом "Спутник V". Президент России отметил, что провел целый день с человеком, зараженным COVID-19, и не подхватил инфекцию.

В среду Путин и Эрдоган встретились в Сочи. Российский лидер оценил переговоры, как содержательные и полезные. Они длились три часа.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и региональные проблемы, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.