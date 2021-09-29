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Эрдоган сказал "спасибо" россиянам за отдых в Турции во время пандемии

Политика

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил россиян, которые во время пандемии ездили отдыхать в Турцию.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган поблагодарил граждан России, которые предпочитали отдыхать в Турции во время пандемии.

Лидеры двух стран встретились в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и региональные проблемы, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Сначала коллеги намерены поговорить тет-а-тет, а потом продолжить общение во время рабочего завтрака.

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Эрдоган - инструмент в руках Запада?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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