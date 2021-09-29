Эксперт: Меркель уходит с поста канцлера не "хромой уткой", а "тяжеловесом"

Совсем скоро Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ. Заместитель директора ИЕ РАН по научной работе, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов считает, что она заканчивает свою карьеру политиком мирового и европейского масштаба.

По его словам, за 16 лет канцлерства Меркель стала "тяжеловесом" в политических и экономических реформах, трансатлантических отношениях, сотрудничестве с Китаем и РФ.

"Ангела Меркель покидает политику не "хромой уткой", а политиком, который за последние месяцы сформировал политическое завещание для нового канцлера и его кабинета министров, в том числе по вопросам франко-германского тандема, членства в НАТО, G7, Европейском совете", — отметил Белов.

Он добавил, что один из талантов Меркель — искать общий знаменатель в конфликтных ситуациях, не только находить решения, но и реализовывать их на практике. По его мнению, канцлер не допускала ошибок, а всегда осуществляла последовательные действия. Благодаря этому Германии удалось преодолеть "коронакризис".

"Ей навязывают миграционный вопрос, однако она в этом не виновата, наоборот, успешно решила его. А если были какие-то погрешности, когда в марте она пыталась ввести на несколько дней очередной локдаун, так это не ошибка, а поиск решения", — пояснил специалист.

Французский журналист Дмитрий Де Кошко тоже положительно оценивает работу Ангелы Меркель. Его удивила её "способность на сопротивление" по поводу "Северного потока-2", ведь канцлер ФРГ выступала за завершение его строительства, а после договорилась с США о развитии этого проекта.

"Ангела Маркель — это всё-таки человек, который говорит по-русски, который знает по своей биографии, что такое Россия, Восточная Европа", — добавил журналист.

Напомним, ещё несколько лет назад Меркель объявила, что не будет избираться на новый срок в 2021 году.

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