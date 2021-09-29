Путин поблагодарил Берлускони за вклад в развитие отношений России и Италии

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента Италии Сильвио Берлускони с юбилеем. Экс-президенту Италии сегодня исполняется 85 лет.

"Владимир Путин позвонил Сильвио Берлускони по телефону и поздравил его с юбилеем. В своей поздравительной речи Путин отметил, что бывший итальянский государственный лидер внёс значительный личный вклад в развитие международных отношений между Россией и Италией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.

Накануне известия об отставке Берлускони в 2011 году Владимир Путин сообщил, что итальянский экс-президент является "одним из последних могикан европейской политики", а в 2015 году назвал его своим "союзником и "другом".

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