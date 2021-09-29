Песков: Путин де-факто выходит из самоизоляции перед встречей с Эрдоганом

Сегодня, 29 сентября, в Сочи пройдут переговоры Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Дмитрия Пескова, перед встречей глава государства де-факто выходит из режима самоизоляции.

Он подчеркнул, что в ходе мероприятия будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы и меры предосторожности, передаёт РИА Новости.

"Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган рассмотрят возможности дальнейшего партнёрства в политической и экономической сферах, поделятся своим мнением об актуальных мировых событиях.

Добавим, Владимир Путин ушёл на самоизоляцию 14 сентября. Он поделился, что в его окружении десятки людей заболели коронавирусом. При этом, как уточнял Песков, речь шла о тех сотрудниках, которые каждый день работали с президентом, но не прошли ревакцинацию против COVID-19.

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