EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
«Речь о госизмене»: Песков об аресте Скачкова
Новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в РФ
Дочь Гузеевой рассказала о состоянии больной COVID-19 матери
Михалков оценил шансы отечественных картин получить "Оскар"
Депутаты КПРФ бойкотировали заседание гордумы в Москве
Москва направила Вашингтону вопросы о военном проекте AUKUS
Причиной побега свердловского солдата, найденного мёртвым, была возлюбленная
Григорий Явлинский перенёс операцию на сердце
Рябков: вопрос визита в РФ замгоссекретаря США Нуланд находится в проработке

Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит

Политика

Центризбирком 29 сентября утверждает список депутатов Госдумы VIII созыва. Одно из первых сообщений — не приняли депутатские мандаты Сергей Лавров, Елена Шмелева, Денис Проценко и Сергей Шойгу не приняли депутатские мандаты.

Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит

Все они, как и детский омбудсмен Анна Кузнецова, входили в пятёрку лидеров предвыборного списка "Единой России". Только Кузнецова переходит на работу в Госдуму. Но, собственно, и ранее сообщалось, что Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко откажутся от мандатов.

Вообще говоря, от мандатов отказались более шести десятков человек. Причем в данном случае речь только о кандидатах от ЕР. Речь, в первую очередь, о главах регионов, которые возглавляли региональные списки "Единой России". Но не только о них, в некоторых регионах отказались переходить на работу в Госдуму и кандидаты, которые были на вторых-третьих местах в региональных списках единороссов.

Но от думских мандатов отказываются не только представители "Единой России". Например, отказался от мандата губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он входил в общефедеральную часть избирательного списка КПРФ, причем на "проходном" месте. В связи с чем много было разговоров о том, что после выборов Клычков перейдет на работу в Госдуму.

Объявил об отказе от мандата и один из лидеров "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин. Якобы он ожидает назначения на пост временно исполняющего обязанности губернатора. Но в среду стало известно, что Прилепин все же находится в списке депутатов, которые получат мандат.

Вообще говоря, практика отказа от мандатов — обычное явление. Причем как на выборах в законодательные собрания регионов, так и на федеральном уровне.

Об обоснованности подобных действий можно спорить, ведь голосуют избиратели в том числе и за людей, которые возглавляют партийные списки. Но нет никаких данных о том, что эта практика будет пересмотрена.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в РФ
"Вырядилась, как на показ мод": британцы обсуждают красивую переводчицу Путина
Дочь Гузеевой рассказала о состоянии больной COVID-19 матери
"Всё готово": эксперт заявил о скорой блокировке YouTube в России
Михалков оценил шансы отечественных картин получить "Оскар"
Депутаты КПРФ бойкотировали заседание гордумы в Москве
Москва направила Вашингтону вопросы о военном проекте AUKUS
Причиной побега свердловского солдата, найденного мёртвым, была возлюбленная
Григорий Явлинский перенёс операцию на сердце
Рябков: вопрос визита в РФ замгоссекретаря США Нуланд находится в проработке
Популярное
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...

Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"
Здоровье
Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Здоровье
Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика
Новости Европы
Польша жалуется на дефицит украинцев
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Мир. Новости мира
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников