Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит

Центризбирком 29 сентября утверждает список депутатов Госдумы VIII созыва. Одно из первых сообщений — не приняли депутатские мандаты Сергей Лавров, Елена Шмелева, Денис Проценко и Сергей Шойгу не приняли депутатские мандаты.

Все они, как и детский омбудсмен Анна Кузнецова, входили в пятёрку лидеров предвыборного списка "Единой России". Только Кузнецова переходит на работу в Госдуму. Но, собственно, и ранее сообщалось, что Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко откажутся от мандатов.

Вообще говоря, от мандатов отказались более шести десятков человек. Причем в данном случае речь только о кандидатах от ЕР. Речь, в первую очередь, о главах регионов, которые возглавляли региональные списки "Единой России". Но не только о них, в некоторых регионах отказались переходить на работу в Госдуму и кандидаты, которые были на вторых-третьих местах в региональных списках единороссов.

Но от думских мандатов отказываются не только представители "Единой России". Например, отказался от мандата губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он входил в общефедеральную часть избирательного списка КПРФ, причем на "проходном" месте. В связи с чем много было разговоров о том, что после выборов Клычков перейдет на работу в Госдуму.

Объявил об отказе от мандата и один из лидеров "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин. Якобы он ожидает назначения на пост временно исполняющего обязанности губернатора. Но в среду стало известно, что Прилепин все же находится в списке депутатов, которые получат мандат.

Вообще говоря, практика отказа от мандатов — обычное явление. Причем как на выборах в законодательные собрания регионов, так и на федеральном уровне.

Об обоснованности подобных действий можно спорить, ведь голосуют избиратели в том числе и за людей, которые возглавляют партийные списки. Но нет никаких данных о том, что эта практика будет пересмотрена.