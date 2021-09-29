В RT связали блокировку каналов и желание не допустить СМИ на немецкое ТВ

Глава Russia Today DE и Ruptly Динара Токтосунова заявила, что СМИ не хотят видеть на немецком ТВ, поэтому YouTube-каналы заблокировали.

Динара Токтосунова сообщила, что травля со стороны Германии началась, когда представители Russia Today поделились планами выйти в ТВ до конца этого года. По словам руководителя, с этого момента банки прекратили работать с российской компанией, а немецкие чиновники говорили о слежке. Кроме того, глава подчеркнула, что тогда также началась беда с социальными сетями RT.

"Что касается удаления нашего YouTube, я хочу сказать, что это, конечно же, мне представляется в более широкой картине частью того, что готовится недопущение нас на телеэкран", — объяснила ситуацию Токтосунова в видео YouTube-канала "Соловьёв Live".

Ранее Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием восстановить каналы RT DE. Если её руководство оставит ограничения, российские власти заблокируют YouTube на территории нашей страны.

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