Москва направила Вашингтону вопросы о военном проекте AUKUS

Российские власти передали Вашингтону вопросы о новом военном союзе AUKUS, в который также вошли Лондон и Канберра. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Российский политик добавил, что ответить необходимо не только правительству США, но и Великобритании и Австралии. Вопросы со стороны нашей страны готовы. Вместе с этим Сергей Рябков отметил, что проект AUKUS не станет одной из тем в российского-американском мероприятии о безопасности в Женеве.

"AUKUS как таковой, несомненно, напоминает нам о том, насколько легко, непринуждённо наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, о приверженности которым они всегда заявляют и которым призывают других твёрдо следовать", — прокомментировал новое партнёрство политик, слова которого привели ТАСС.

Ранее советник канцлера Германии Кристоф Хойсген заявил, что члены AUKUS оскорбили НАТО, поскольку не предупредили о создании проекта. Также политик сравнил это решение с выводом американских войск из Афганистана, поскольку в том случае власти тоже никого не предупредили. Хойсген уверен, что из-за поведения Байдена США доверяют всё меньше и меньше.

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