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Рябков: вопрос визита в РФ замгоссекретаря США Нуланд находится в проработке

Политика

Вопрос визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается в настоящее время, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков: вопрос визита в РФ замгоссекретаря США Нуланд находится в проработке

"По состоянию на сегодня госпожа Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке", - цитирует заявление замглавы МИД РИА Новости.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Виктория Нуланд может прибыть в Россию в октябре. Подготовкой визита занимаются в Вашингтоне и Москве.

О сроках визита и его повестке собеседник агентства не рассказал.

Напомним, в 2019 году Виктории Нуланд не удалось принять участие в международной конференции в Москве, поскольку ей отказали в визе. В российском МИДе, комментируя отказ, пояснили, что Нуланд внесена в чёрные списки в ответ на американские персональные санкции в отношении граждан РФ.

Виктория Нуланд заняла должность заместителя госсекретаря США после инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года.

 Ранее она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии в администрации Барака Обамы

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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