Спикер Совфеда Матвиенко: уход Меркель - конец эпохи в мировой политике

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ является завершением целой эпохи в мировой политике. По её словам, она обязательно войдёт в историю.

Матвиенко подчеркнула, что Меркель всегда была уважаемым и ответственным политиком, передаёт РИА Новости. Спикер Совфеда убеждена: немцы ещё соскучатся по своей "фрау", которая 16 лет стояла во главе правительства ФРГ.

"Она сумела за это время сформировать свой собственный узнаваемый стиль политики, а это дано далеко не каждому. Этот стиль понятный, последовательный", — сообщила Валентина Матвиенко.

При этом она добавила, что Меркель всегда сохраняла приверженность международному праву, проявляла максимальное уважением к своим коллегам. Отдельно Матвиенко отметила работу канцлера по неприятию реабилитации нацизма.

По её мнению, Ангела Меркель начала свою политическую деятельность со здравомыслия и взвешенности, а в дальнейшем никогда не отступала от своих принципов.

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