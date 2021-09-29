Борьба талибов* против наркотиков привела к росту цен на опиум

С приходом "Талибана”* к власти в Афганистане радикалы заявили о борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране, что, в свою очередь, привело к значительному росту цен на опиум на чёрном рынке. К такому выводу пришло авторитетное индийское издание The Times of India.

Так, с августа 2021 года стоимость опиума на чёрном рынке страны возросла в три раза. Как отмечает издание, этому способствовало в первую очередь заявление представителя талибов* Забихуллы Муджахида о борьбе против наркотиков, а также другие факторы:

погодные условия;

нестабильная обстановка в стране;

закрытие внешних границ.

"Борьба с наркотиками увеличила спрос на них у местного населения и, как следствие, увеличение цен. Также производители, движимые страхом о сокращении производства, поспешили вывести из Афганистана как можно больше наркотиков. Так, индийские таможенники задержали в сентябре контрабанду из Афганистана, содержащую три тонны наркотиков", — сказано в сообщении.

Ранее в 2000 году, когда радикалы правили страной, выращивание опиума было запрещено на территории страны. Однако, после их свержения выращивание продолжилось. Так, по данным ООН, в минувшем году в Афганистане было произведено более 6,3 тонн опиума, а годовой доход страны составил два миллиарда долларов.

Как отмечает издание, выращивание опиума является основным видом деятельности для подавляющего числа местных жителей. В связи с этим талибы* не торопятся радикально действовать в этом плане и надеются на международную помощь, которая пока остается неясной.

* запрещенная в России террористическая организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.