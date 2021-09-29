В США заявили о нетерпимости к невакцинированным

Авиакомпания United Airlines сообщила, что более не готова держать на работе сотрудников, отказавшихся от прохождения вакцинации против коронавируса. Такое заявление американский авиаперевозчик сделал накануне, передает газета The Hill.

"Это было чрезвычайно трудное решение, но обеспечение безопасности нашей команды всегда было нашим важнейшим приоритетом", — говорится в заявлении руководства авиакомпании.

Как сообщает авиакомпания, 99% сотрудников прошли иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Соответствующие подтверждения работники успели предоставить своему руководству до понедельника, в срок, установленный в качестве крайнего для предоставления таких справок.

Для остальных сотрудников процесс увольнения запущен. При этом персонал еще может сохранить за собой рабочие места, если в процессе оформления увольнения они успеют предоставить медотвод или справку о получении прививки.

По данным издания, указанный авиаперевозчик является единственным в США, который принял решение увольнять сотрудников, отказавшихся вакцинироваться.

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