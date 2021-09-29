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"Ничего неожиданного" - Милонов объяснил две полученных Киевом "пощёчины"

Политика

Так получилось, что буквально в один день власти Украины получили сразу два пренеприятных для них известия:

"Ничего неожиданного" - Милонов объяснил две полученных Киевом "пощёчины"
  1. ПАСЕ не поставила в повестку дня предстоящей осенней сессии ни одного из предложенных Киевом вопросов. Более того, категорически запретила даже поднимать тему Крыма.
  2. США исключили "украинский вопрос" из повестки переговоров с Россией.

По мнению депутата российской Госдумы Виталия Милонова, ничего неожиданного в этом на самом деле нет. В интервью Pravda. Ru парламентарий пояснил, что у ЕС и США много своих проблем. И они для них важнее "переживаний" Киева:

- Байден не собирается сдаваться по крымскому вопросу. Но есть проблема, связанная с тем, что Украина слишком эмоционально и безграмотно реагирует на всё, что с этим (с Крымом) связано.

И она слишком безапелляционна. Что не удивительно, поскольку именно из-за Крыма Украина известна многим странам.

Но этот вопрос не является архиважным для Запада. Просто один из многих моментов, которые подлежат обсуждению. И всё. Крым для всех- это не более чем фактор возможного рычага давления на Россию, но совершенно не являющийся чем-то таким важным для стран западной демократии.

Поэтому, конечно, Зеленский и украинцы "своим Крымом", честно говоря, мешают обсуждать те вопросы, которые действительно Запад интересуют. И Киев, что называется, дезориентирован — ему больше нечем напоминать о своём существовании тем, от кого надеется получать поддержку.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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