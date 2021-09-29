Роскомнадзор пообещал заблокировать YouTube из-за ограничений для RT

После блокировки YouTube-каналов Russia Today специалисты Роскомнадзора направили письмо в корпорацию Google с требованием снять все ограничения. По словам сотрудников ведомства, в случае невыполнения обязательств для видеохостинга в РФ введут аналогичные меры.

При этом Роскомнадзор просит "в максимально короткие сроки" восстановить функционирование каналов RT DE и Der Fehlende Part, которые принадлежат российскому средству массовой информации Russia Today.

Кроме того, в официальном сообщении сказано, что администрация Google нарушает основные механизмы свободного распространения информации в Сети. Блокировку каналов СМИ на YouTube российские власти назвали "проявлением цензуры".

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", — подчеркнули в профильном ведомстве.

Напомним, ранее в Google сообщили, что каналы RT удалены с YouTube за ложные сведения о COVID-19 и нарушение условий пользования сервисом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.