МИД РФ: ограничения для привитых "Спутником V" в Европе - это дискриминация

Ранее представители российской делегации в ПАСЕ получили предписание, где говорилось о запрете перемещения по Страсбургу из-за непризнания вакцины "Спутник V". В Министерстве иностранных дел РФ эти ограничения назвали дискриминационными.

При этом в МИД подчеркнули, что с пониманием относятся к особым санитарно-эпидемиологическим нормам, которые власти иностранных государств вводят для своих жителей. Однако отказ признавать вакцинированных российских граждан безопасными для общества, по мнению сотрудников министерства, не является справедливым, передаёт РИА Новости.

"Действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ.

При этом ограничения ввели не только для участников сессии ПАСЕ, но и для россиян, планирующих посетить мероприятия Совета Европы. Процедуру въезда усложнили.

Кроме того, российским гражданам в европейских государствах разрешено передвигаться лишь от гостиницы до зала заседаний. В МИД считают, что это ставит России в "заведомо неравноправное положение".

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