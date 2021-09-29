Безопасную информсреду нужно сформировать в Рунете, заявил Патрушев

Безопасная среда оборота достоверной информации в интернете должна быть сформирована в РФ, считает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

"Необходимо сформировать безопасную среду оборота достоверной информации. Для этого следует активизировать создание российской устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных", — цитирует ТАСС заявление Патрушева на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Секретарь Совбеза назвал серьёзной угрозой распространение в интернете националистической идеологии и сепаратизма.

"Многочисленные сайты и социальные сети активно используются для манипулирования сознанием людей, разрушения базовых российских моральных и культурных норм, религиозных устоев, семейных традиций, склонения подростков к суицидальному поведению, вовлечения их в криминальную субкультуру", — добавил Патрушев.

В связи с этим секретарь Совбеза считает необходимым усилить профилактику распространения экстремистской идеологии в интернете, а также способствовать использованию информационных технологий, чтобы сохранить культурные, исторические и духовно-нравственные ценности народов РФ.

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