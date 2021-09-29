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Фургала могут оставить в СИЗО ещё на два месяца

Политика

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут оставить в следственном изоляторе ещё на два месяца. С ходатайством о продлении меры пресечения в Мосгорсуд обратился СК РФ.

Фургала могут оставить в СИЗО ещё на два месяца

"В Московский городской суд поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении нашего подзащитного", — цитирует ТАСС слова адвоката экс-губернатора Михаила Карапетяна.

Решение об изменении срока содержания под стражей суд вынесет первого октября.

Ранее Pravda.Ru писала, что свидетели по делу Фургала заявили об угрозах в свой адрес. Однако адвокаты экс-чиновника информацию не подтвердили.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится под следствием с 9 июля 2020 года. Ему инкриминируют причастность к убийству бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. А также покушение ещё на одного предпринимателя.

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Фургал против митингов в свою поддержку
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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