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МИД РФ: посольство ФРГ в Москве финансировало проекты Навального

Политика

Немецкие политики не стали отрицать, что сотрудники посольства ФРГ в Москве спонсировали структуры, связанные с блогером Алексеем Навальным.

МИД РФ: посольство ФРГ в Москве финансировало проекты Навального

По словам директора третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олега Тяпкина, представители Навального получали деньги на проекты от людей, которые числились в посольстве ФРГ, передаёт РИА Новости.

"Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудникам посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным", — подчеркнул дипломат.

Однако в посольстве попытались доказать, что работники делали это сами, не имея каких-либо указаний "сверху".

Информацию о финансировании подтвердила Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ. Она отметила, что в посольство ФРГ трудоустраивали жителей РФ, платили им, а затем эти средства сотрудники направляли на счета организаций, приближенных к Навальному. При этом, по мнению Захаровой, больше всего денежной поддержки поступало через дипломатические миссии ФРГ и США.

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