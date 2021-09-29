Камень в огород Байдена: Трамп призвал разобраться в "провале" афганской миссии

Дональд Трамп обратился к конгрессу США с призывом провести расследование обстоятельств вывода американских солдат из Афганистана, который инициировал Байден. По его мнению, для этих целей нужно создать специальную группу, которая бы беспристрастно оценила действия нынешнего лидера Штатов.

"Нет никаких сомнений в том, что по этому поводу необходимо провести расследование", — считает Трамп, передаёт ТАСС.

По мнению экс-президента, вопросов после завершения многолетней миссии осталось больше, чем Джо Байден дал ответов. В частности:

сколько точно погибло солдат

сколько оружия и техники оставили в Афганистане

не передавали ли технику "Талибану"* специально

По словам Трампа, расследование позволит понять, почему Америка "поспешно" покинула Афганистан.

Ранее экс-лидер нации заявлял, что Байден превращает США в "выгребную яму". Триггером для скандального заявления послужили тысячи беженцев, которые "ютятся" в палаточном лагере под международным мостом в Техасе.

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