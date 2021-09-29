Клин клином: МИД предлагает "ответить" на блокировку RT

В Министерстве иностранных дел жёстко отреагировали на блокировку российских СМИ в Германии. И посчитали, что такая мера носит политический характер. В свою очередь МИД России предложил ответить немецкой стороне "тем же".

"С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", — передаёт заявление ведомства РИА Новости.

В МИД отметили, что, вероятно, заблокировали российские немецкоязычные каналы с подачи германских властей. В ведомстве считают, что только контрмеры могут "стимулировать конструктивный и содержательный диалог" между Россией и Германией.

Ранее Pravda. Ru писала о блокировке двух российских каналов МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT. Вследствие Роскомнадзор потребовал от Google в кратчайший срок снять ограничения и пригрозил штрафом до миллиона рублей.

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