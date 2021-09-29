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Противостояние вокруг Косово "идет от плохого к худшему" - МИД РФ

Политика

Коллективный Запад и, в частности, НАТО не в состоянии предотвратить тотальный конфликт и избежать возобновления кровопролитных боев между Сербией и отколовшимся регионом Косово, отношения между которыми прямо сейчас стремительно ухудшаются.

Противостояние вокруг Косово "идет от плохого к худшему" - МИД РФ

Так считает российский МИД.  В опубликованном во вторник официальном заявлении, ведомства говорится, что растущая напряженность между двумя сторонами идет "от плохого к худшему".

А также подчеркивается, что НАТО взяла на себя ответственность за поддержание мира в спорном регионе, и что неспособность охладить ситуацию может привести к опасной эскалации.

"Силы НАТО для Косово и Миссия ЕС по верховенству права имеют свои мандаты по предотвращению беззакония, и поэтому они несут полную ответственность за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич пригрозил военными действиями в Косово, если возглавляемый США блок, который сохраняет присутствие в этом районе, не возьмет ситуацию в свои руки до того, как конфликт вокруг де-факто общей границы обострится. В понедельник руководители НАТО объявили, что усилили патрулирование вдоль демаркационной линии. Между тем  Вучич настаивает: "иностранные партнёры закрывают глаза" на меры безопасности в районах Косово.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Напряженность в регионе возросла с тех пор, как Косово провозгласило независимость от Белграда в 2008 году, что не было признано ни Москвой, ни большей частью мира.
  • Конфликт вновь разгорелся после того, как официальные лица в Косово запретили въезд на свою территорию автомобилям с сербскими номерными знаками, вынудив водителей платить за временную регистрацию. Вучич назвал этот шаг "преступным действием", а законодательство вызвало бурные протесты среди этнических сербов, которые якобы подожгли одно правительственное учреждение и запустили гранаты в другое.

«Это решение является всего лишь еще одним средством для репрессивного государства Косово выдавить сербов из региона", - заявила Захарова, отметившая, что отколовшийся регион не получил "должного осуждения и упрека" ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, которые отстаивали свои претензии на государственность.

Мнение России по данной ситуации однозначно:

"Пришло время оказать некоторое давление на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее вывести силы безопасности с севера Косово и не допустить перерастания ситуации в открытый конфликт", - говорит Мария Захарова.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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