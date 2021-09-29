Коллективный Запад и, в частности, НАТО не в состоянии предотвратить тотальный конфликт и избежать возобновления кровопролитных боев между Сербией и отколовшимся регионом Косово, отношения между которыми прямо сейчас стремительно ухудшаются.
Так считает российский МИД. В опубликованном во вторник официальном заявлении, ведомства говорится, что растущая напряженность между двумя сторонами идет "от плохого к худшему".
А также подчеркивается, что НАТО взяла на себя ответственность за поддержание мира в спорном регионе, и что неспособность охладить ситуацию может привести к опасной эскалации.
"Силы НАТО для Косово и Миссия ЕС по верховенству права имеют свои мандаты по предотвращению беззакония, и поэтому они несут полную ответственность за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич пригрозил военными действиями в Косово, если возглавляемый США блок, который сохраняет присутствие в этом районе, не возьмет ситуацию в свои руки до того, как конфликт вокруг де-факто общей границы обострится. В понедельник руководители НАТО объявили, что усилили патрулирование вдоль демаркационной линии. Между тем Вучич настаивает: "иностранные партнёры закрывают глаза" на меры безопасности в районах Косово.
ДЛЯ СПРАВКИ
«Это решение является всего лишь еще одним средством для репрессивного государства Косово выдавить сербов из региона", - заявила Захарова, отметившая, что отколовшийся регион не получил "должного осуждения и упрека" ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, которые отстаивали свои претензии на государственность.
Мнение России по данной ситуации однозначно:
"Пришло время оказать некоторое давление на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее вывести силы безопасности с севера Косово и не допустить перерастания ситуации в открытый конфликт", - говорит Мария Захарова.
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