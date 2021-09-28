Чижов: Венгрия согласовала с Еврокомиссией контракт с Россией по газу

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Венгрия согласовала требования Еврокомиссии при подписании контракта с Россией на поставку газа в обход Украины.

В эфире телеканала "Россия-24" Чижов выразил уверенность, что Будапешт учитывал требования ЕС при подписании этого крупного газового контракта с Россией.

Ранее Венгрия в лице энергетической компании MVM и российский "Газпром" заключили контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве выразили свою разочарованность данной ситуацией и пообещали пожаловаться в Еврокомиссию. Украинские власти считают, что контракт нарушает европейское законодательство в энергетической сфере.

В ответ дипведомство Украины решило перенести заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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