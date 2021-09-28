EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вооружённый солдат-срочник пропал на учениях в Свердловской области
Песков высказался по поводу ухода Ширвиндта из Театра сатиры
Навальный стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества
По инициативе Путина появится новая программа расселения аварийного жилья
Эксперт оценил обвинения в причастности "Газпрома" к росту цен на газ
Агутин резко ответил раскритиковавшей его песню поклоннице
Бывший вице-премьер назвал наглостью слова МИД Украины в адрес Венгрии
Мария Захарова сравнила Манхэттен с трущобами
Глава МИД Украины раскрыл "заговор" Москвы и Будапешта

Чижов: Венгрия согласовала с Еврокомиссией контракт с Россией по газу

Политика

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Венгрия согласовала требования Еврокомиссии при подписании контракта с Россией на поставку газа в обход Украины.

В эфире телеканала "Россия-24" Чижов выразил уверенность, что Будапешт учитывал требования ЕС при подписании этого крупного газового контракта с Россией.

Ранее Венгрия в лице энергетической компании MVM и российский "Газпром" заключили контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве выразили свою разочарованность данной ситуацией и пообещали пожаловаться в Еврокомиссию. Украинские власти считают, что контракт нарушает европейское законодательство в энергетической сфере.

В ответ дипведомство Украины решило перенести заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина угрожает Венгрии остановить транзит газа из-за контракта с "Газпромом"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Песков высказался по поводу ухода Ширвиндта из Театра сатиры
Навальный стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества
По инициативе Путина появится новая программа расселения аварийного жилья
Эксперт оценил обвинения в причастности "Газпрома" к росту цен на газ
Агутин резко ответил раскритиковавшей его песню поклоннице
Генералов Пентагона вызвали на "разбор полётов"
Бывший вице-премьер назвал наглостью слова МИД Украины в адрес Венгрии
Роман Василенко: с помощью нашего кооператива пенсионеры могут создать собственный "пенсионный фонд"
Мария Захарова сравнила Манхэттен с трущобами
Глава МИД Украины раскрыл "заговор" Москвы и Будапешта
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Ирина Шлионская Новейшие технологии: от наблюдателей не скрыться даже в запертой комнате Ирина Шлионская Игорь Буккер Генералов Пентагона вызвали на "разбор полётов" Игорь Буккер Ирина Гусакова Кто станет Джеймсом Бондом? Принимаются ставки Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников