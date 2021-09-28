Кабул на грани ЧС: столица Афганистана может остаться без воды

Столица Афганистана может столкнуться с нехваткой пресной питьевой воды уже в скором времени. Такие опасения выразил глава администрации Кабула Хамдулла Номани.

По мнению мэра Кабула, дефицит воды появился из-за плохого управления системой водоснабжения, глобального изменения климата, а также в связи с вооружёнными конфликтами, продолжающимися несколько десятилетий подряд, сообщает ТАСС.

"Нехватка воды обостряется с каждым днём. Мы опасаемся, что город вот-вот окажется совсем без воды", — прокомментировал ситуацию Хамдулла Номани.

Как сообщили в Агентстве по международному развитию США, Афганистан ожидает массовый голод, если правительство страны не займётся проблемой водоснабжения.

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