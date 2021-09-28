Не для бывшего президента: Медведев объяснил, почему не пошел в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что у бывшего президента не очень много возможностей для продолжения политической карьеры. Так он объяснил, почему не стал депутатом Госдумы.

"Дело в том, что у бывшего главы государства, бывшего президента не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности. Если же говорить о деятельности в Госдуме, это — филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние должности", — сказал Медведев в интервью RT.

"Я просто могу сказать, что мне представляется, во всяком случае сейчас, что для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин", — сказал он.

Напомним, Дмитрий Медведев является председателем партии "Единая Россия". Но в ходе недавней избирательной кампании он не возглавил партийный список. Ставка была сделана на пятерку лидеров, которых на съезде ЕР в июне предложил президент России Владимир Путин: главу МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву.

После того, как 19 сентября закрылись избирательные участки, Дмитрий Медведев не приехал в штаб "Единой России". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак тогда сообщил о том, что председатель партии заболел.