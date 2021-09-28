РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле

Российские власти не намерены использовать газ для оказания давления на другие государства, в том числе на Украину, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не нацелено ли российско-венгерское соглашение о поставке газа в обход Украины на оказание давления на Киев, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Нет, это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать", — цитирует заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили контракт, предполагающий ежегодную поставку в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины до 2036 года.

В связи с этим Киев решил обратиться в Еврокомиссию, чтобы получить оценку соответствия заключённого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

МИД Венгрии заявил, что действия Украины нарушают суверенитет и интересы нацбезопасности Венгрии.

В свою очередь в Киеве заявили, что российско-венгерский контракт способствует подрыву нацбезопасности Украины и энергетической безопасности Европы. МИД Венгрии вызвала украинского посла в связи с ситуацией вокруг контракта по газу. МИД Украины отреагировал зеркально.

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