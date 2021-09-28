Лукашенко назвал сроки принятия новой конституции

В Белоруссии готовятся принять новую конституцию. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже существует вариант проекта новой конституции.

"Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны", - приводит БелТА слова Лукашенко, адресованные членами Конституционной комиссии на минувшем совещании.

Более того, белорусский президент добавил, что новый проект конституции будет вынесен на всенародное голосование, проведение которого планируется не позднее февраля 2022 года.

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