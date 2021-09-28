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Глава Европарламента: на выборах в Германии подняли "реальные проблемы людей"

Политика

По словам руководителя Европарламента Давида Сассоли, выборы в бундестаг, которые состоялись в Германии 26 сентября, принесли успех тем силам, которые подняли в программах "реальные проблемы людей".

Глава Европарламента: на выборах в Германии подняли "реальные проблемы людей"

Он заранее знал, что победу одержат представители Социал-демократической партии. Также Сассоли верил в хороший результат "Зелёных". Глава Европарламента считает, что в ходе голосования подтвердилась прочность немецкой демократии. Положение Германии в Европе в ближайшее время не должно сильно измениться.

"ЕС неизбежно столкнётся с дискуссией о необходимом обновлении своих инструментов, включая Пакт стабильности, чтобы поддерживать восстановление в течение длительного времени с новыми и устойчивыми связями", — приводит комментарий Сассоли итальянское издание Corriere della Sera.

Политик добавил, что прошедшее в Германии голосование представляет собой "прогрессивный сигнал и знак стабильности". По его мнению, кризисную обстановку можно побороть только в том случае, если у власти будет сплочённая команда.

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Германия после выборов в Бундестаг станет злее
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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