Борис Джонсон задействовал войска на фоне топливного кризиса в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привёл в готовность армию для стабилизации ситуации из-за дефицита топлива. Соответствующее решение премьера призвали принять лидеры отрасли, в то время как министры выступили против развёртывания войск.

Согласно принятому накануне указу премьер-министра, военнослужащие будут задействованы в качестве водителей для транспортировки топлива на автозаправочные станции, сообщает британское издание The Guardian.

"У Великобритании по-прежнему большие запасы топлива. Однако мы знаем о проблемах поставок на АЗС и в приоритетном порядке предпринимаем шаги по их устранению. Военные обеспечат пропускную способность для поставки топлива в качестве временной меры, чтобы помочь ослабить давление, вызванное резкими скачками местного спроса на топливо", — сказано в сообщении.

По мнению представителей отрасли, дефицит топлива был вызван паникой населения, а не реальным недостатком, и сообщили о восстановление ситуации в ближайшее время.

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