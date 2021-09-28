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Есть злой умысел: Климов предположил, почему "Спутник V" не сертифицируют в ЕС

Политика

По словам заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Климова, иностранцы не хотят сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" из-за "определённого умысла". Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Есть злой умысел: Климов предположил, почему "Спутник V" не сертифицируют в ЕС

Климов подчеркнул, что Европейский союз и США могли уже давно утвердить "Спутник V", однако пока не торопятся это делать.

"И вот тут как раз, я считаю, есть определённый умысел, который имеет отношение к медицине и к биологии", — отметил политик.

Он убеждён: власти иностранных государств думают, что вакцина, созданная в России, является "какой-то не такой". Андрей Климов вспомнил ситуацию, когда представители Парламентской ассамблеи Совета Европы отказывались пропускать российскую делегацию на осеннюю сессию, потому что её участники привились "Спутником V".

По его мнению, пандемия коронавируса продемонстрировала множество "несовершенств правовых норм".

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Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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