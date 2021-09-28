Череда провалов, которая сопровождает администрацию Джо Байдена почти с самого начала её работы, привела к тому, что рейтинг одобрения действующего президента падает, но растут показатели симпатий в адрес президента бывшего.
На основании проведённых опросов социологи даже говорят, что на следующих выборах у Трампа неплохие шансы на победу.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв считает, что теоретически "второе пришествие Трампа" возможно. Своим видением ситуации он поделился в интервью Pravda.Ru.
— Мы пока не знаем, какая будет ситуация через два года. Поэтому я бы от прогнозов воздержался. Там много будет зависеть от того, пойдет ли сам Байден на второй срок. Учитывая его возраст и то, что уже сейчас выглядит он не самым бодрым и энергичным человеком, — вряд ли.
Если он не пойдет, что толку Трампу, который тоже не молодеет, вылезать?
— Но всё-таки на него надеются республиканцы.
— Да. Но у Трампа был огромный негативный рейтинг, рейтинг неприятия. Часть избирателей его просто ненавидит — вот в чём дело.
Трамп — такой специфический кандидат. У него есть сторонники, он популярен, безусловно. Но значительная часть американцев его просто на дух не переносит.
Это они когда с Хиллари Клинтон "бодались" во время избирательной кампании, они на равных были: у обоих был огромный отрицательный рейтинг. Там интерес к кампании этим подогревался. Общество-то расколото. И пока что американцы не видят политика такого общенационального масштаба, на которого они могли положиться...
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