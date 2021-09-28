"Мы будем первые": Зеленский нацелился на Facebook

Владимир Зеленский обратился в офис компании Facebook и предложил открыть представительство на украинской территории. Президент Незалежной заявил об этом в ходе онлайн-совещания с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг.

По мнению Зеленского, офис социальной сети необходим Украине для "серьёзной поддержки digital-направления". Также лидер Незалежной уверен, что с Facebook страна станет цифровым лидером.

"Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг", — заверил собеседников Зеленский.

Для обсуждения этого вопроса украинский лидер пригласил представителей Facebook на саммит в конце октября, говорится на официальном сайте правительства Украины.

Ранее глава Незалежной заявил, что у него есть план по трансформации страны, но какой — это секрет. Зеленский не раскрыл даже сотрудникам администрации. Как заявили в некоторых госучреждениях, копии "Плана по трансформации" нет в офисе Зеленского, а с его содержанием незнакомы даже работники аппарата.

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