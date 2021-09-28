Захарова напомнила Киеву, что стучать на соседей нехорошо

Мария Захарова, комментируя возмущение официального Киева на то, что Венгрия теперь будет покупать у России газ напрямую, без посредства Украины, отметила: доносы на соседей являются питательной средой для тоталитаризма.

В понедельник киевские власти, возмущённые подписанным Венгрией и Россией контрактом на поставки газа "в обход Украины" заявили, что они "пожалуются" в Еврокомиссию на Будапешт, который "нанёс удар по двусторонним отношениям" с Незалежной.

Представитель МИД РФ назвала такое поведение "типичным доносом из зависти". В своём ТГ-канале она написала:

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Напомним, что 27 сентября "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины тут же пообещал, что Будапешту от Киева "прилетит ответочка".