Слуцкий заявил, что США "задвигает" и дискриминирует "Спутник V"

В Госдуме считают дискриминацией заявление США о возможном запрете въезда на территорию Штатов туристам привитым "Спутником V". По словам председателя комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонида Слуцкого, это политика "нетерпимости" и российскую вакцину специально "задвигают", чтобы компонент не получил одобрение в ВОЗ.

"Таким образом, США откровенно пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Оснований для подобных решений — ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана не только специалистами, но и её практическим применением", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Слуцкий считает, что вся кампания против отечественных препаратов не больше, чем "спекуляции и на политической почве". Впрочем, политик отметил, что не только США идёт по этому пути. Ранее Франция определила российских делегатов в "красную зону", потому что они были привиты "Спутником V".

Информация о том, что Штаты хотят разрешить въезд в страну только тем, кто привит признанными вакцинами на территории США, либо компонент получил сертификат ВОЗ.

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