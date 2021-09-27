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Политолог рассказал о двух путях для Германии после ухода Меркель

Политика

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал результаты парламентских выборов в Германии и обозначил два пути, по которым может пойти страна после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

Политолог рассказал о двух путях для Германии после ухода Меркель

По словам Коровина, выигравшие выборы в Германии социал-демократы могут попытаться совершить "большую перезагрузку". Тогда страна рискует повторить участь США, президент которых тоже попытался это сделать, но всё закончилось крахом глобалистского проекта.

По итогам выборов в германский бундестаг прошли Социал-демократическая партия (25,7%), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (24,1%), а также партия "Зеленых" (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%) и "Альтернатива для Германии" (10,3%).

"Для Германии после Меркель есть два пути — это возвращение под контроль глобалистов, которые сегодня теряют свои позиции", — сообщил Коровин в беседе с изданием "Свободная пресса".

Однако политолог считает более вероятным второй сценарий, по которому Германия выйдет глобалистских проектов, восстановит суверенитет, будет проводить независимую внешнюю политику и восстановит отношения с Россией.

Последний сценарий желателен не только для Москвы, но и для самой Германии, которая на протяжении 80 лет находилась под патронажем США и не могла проводить самостоятельную политику на мировой арене.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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