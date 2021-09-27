Депутаты Госдумы предложили чипировать школьную форму

Депутаты Госдумы Олег Смолин и Михаил Берулава предложили чипировать одежду для школьников младших классов, чтобы родители всегда знали, где находятся их дети.

Смолин считает, что чипы можно вшить даже в одежду пятиклассников и шестиклассников. Школьники старшего возраста могут воспринять такой метод, как попытку тотального контроля, что вызовет отрицательную реакцию, отметил он.

"Когда формируется личность, надо работать с сознанием, а не с тотальным контролем", — сообщил Олег Смолин в беседе с URA. RU.

Тотальный контроль может привести к "формированию несамостоятельно человека", сказал парламентарий.

Ранее подобный эксперимент решили провести в Китае. Встроенный микрочип оповестит учителей и родителей, что ребёнок попал в опасную зону.

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