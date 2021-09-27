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Депутат Госдумы рассказал, когда отменят пенсионную реформу

Политика

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов порассуждал о том, когда будет отменена пенсионная реформа. По его мнению, это произойдет — ведь власть заинтересована в том, чтобы президентские выборы прошли нормально.

Депутат Госдумы рассказал, когда отменят пенсионную реформу

"Что бы там ни было, но 2024 год не за горами. И если кто-то в кремлевской администрации всерьез рассчитывает на нормальное прохождение будущих выборов, то им придется выложить все возможные козыри для того, чтобы задобрить и успокоить народ. Поэтому, я думаю, властям еще не раз предстоит задуматься — а не стоит ли отменить пенсионную реформу для того, чтобы "не будить лиха, пока оно относительно тихо", — сказал Парфенов в интервью "Свободной прессе".

Лидеры "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи президента России с руководителями парламентских партий 25 сентября предложили вернуть прежний возраст выхода граждан на пенсию.

"Считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию. Для женщин — 55 лет, мужчин — 60 лет", — сказал, в частности, Сергей Миронов.

Пенсионная реформа была проведена в России в 2018 году. Возраст выхода на пенсию по старости был повышен на пять лет: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Однако несмотря на заявления лидеров СРЗП и КПРФ, нет оснований полагать, что пенсионная реформа будет отменена или в нее будут внесены существенные коррективы. Поддержавшая реформу "Единая Россия" получила в новом созыве Госдумы конституционное большинство. Так что без согласия этой партии в парламенте внесенные оппозицией законопроекты не будут приняты.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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